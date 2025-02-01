В ОВА рассказали, какие последствия повлекла массированная атака на Запорожье

В ночь на 1 февраля Россия массированно атаковала Запорожье. Эта атака на город является самой массированной за последнее время.

Ночью россияне направили на Запорожье 18 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Какие последствия массированного удара по Запорожью

Как сообщает Федоров, в результате атаки в Запорожье поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, а также учебное заведение и машины. Из-за массированного удара по городу пострадали и автомойка, частные гаражи. Там вспыхнуло несколько пожаров.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Запорожской ОВА

Однако, по словам начальника Запорожской ОВА, спасателям удалось погасить возгорание, а энергетики восстановили электроснабжение у 400 абонентов, которые были обесточены в результате атаки.

Ликвидация последствий ночной атаки на Запорожье: видео ГСЧС

Кроме этого, ранения получил 57-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь. Однако от госпитализации он отказался.

Разрушения из-за удара по Запорожью / Фото ГСЧС

Россия продолжает атаковать Украину. В частности, утром 1 февраля страна-агрессор также нанесла удар по Полтаве. Там поврежден жилой дом. В результате атаки погибли 2 человека, еще 7 пострадали, среди них один ребенок.