Шесть попаданий "Шахедов" по торговым рядам: кадры ударов по Запорожью

Российские оккупанты не прекращают террор Запорожья. В ночь на 18 июня враг в очередной раз ударил по городу.

В частности, зафиксировано 6 попаданий "Шахедов" по торговым рядам. Глава ОВА Иван Федоров обнародовал кадры вражеских действий, информирует 24 Канал.

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"Шахеды" попали по торговым рядам в Запорожье

Россияне этой ночью снова нанесли удары по Запорожью. Зафиксировано 6 попаданий вражеских дронов по торговым рядам. Глава ОВА обнародовал видео с камер видеонаблюдения.

Пусть весь мир увидит ужасные последствия их атаки,

– подчеркнул Федоров.

Последствия ударов врага: смотрите видео

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Отметим, что 9 многоквартирных домов были повреждены после ночной атаки БПЛА в Запорожье 18 июня. Также известно, что повреждены еще 6 нежилых зданий.

По словам Ивана Федорова, всего 13 "Шахедов" прилетело по промышленным объектам, которые никоим образом не связаны с оборонной промышленностью. К счастью, никто не пострадал.