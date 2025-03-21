В Запорожье после атаки горел детский сад, ресторан, дома: ужасные фото после удара

Вечером 21 марта Россия нанесла удар по Запорожью. Это повлекло разрушения, пожары, есть раненые и, к сожалению, погибшие.

ГСЧС работает на местах пожаров, разбирает завалы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о последствиях атаки на Запорожье

Вечером 21 марта Запорожье оказались под вражеским обстрелом.

В результате преступной российской атаки по последним данным погибли 2 человека, еще 4 – пострадали.

Спасатели ликвидировали пожар площадью 70 квадратных метров в местном ресторане, дачном доме, детском саду. Горели также 30 квадратных метров квартиры на 7 этаже девятиэтажки.

1 частный жилой дом разрушен, еще 2 – повреждены. Взрывная волна и обломки повредили и соседние дома.

По информации Общественного, горело заведение общественного питания.

На месте ликвидации последствий вражеского обстрела работают все экстренные службы города.

Последствия российского удара по Запорожью: фото ГСЧС

ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Запорожью: смотрите видео