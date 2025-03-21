Последствия атаки на Запорожье: глава ОВА показал жуткое видео
- 21 марта российские войска атаковали Запорожье, вызвав разрушения.
- Известно о гибели по меньшей мере одного человека и пятерых пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии.
Россия атаковала Запорожье вечером 21 марта. Иван Федоров показал видео последствий удара.
Известно о смерти по меньшей мере одного человека в результате российского удара по городу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.
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Что известно о последствиях удара по Запорожью
Вечером 21 марта российские войска нанесли удар по Запорожью. Вследствие этого есть разрушения, возникло 3 пожара.
Известно о по меньшей мере 5 пострадавших, среди которых трое находятся в тяжелом состоянии.
Один человек погиб под завалами. Его достали спасатели, службы продолжают спасательную операцию.
Россия нанесла удар по Запорожью: смотрите видео
Напомним, под атакой в этот же день под атакой оказалась и столица. В Киеве слышали взрывы, работали системы ПВО.
Громко было и в Днепре. В 20:44 в Днепре раздались взрывы. Местные СМИ подтвердили работу ПВО, о негативных последствиях атаки пока не сообщалось.