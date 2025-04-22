От 3 до 16 лет: в каком состоянии находятся дети, пострадавшие в Запорожье
- Во вторник, 22 апреля, россияне атаковали Запорожье, в результате чего пострадали 4 детей.
- Дети в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Днем 22 апреля россияне атаковали Запорожье. В результате вражеских действий пострадали дети.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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В каком состоянии пострадавшие дети в результате атаки по Запорожью
К сожалению, 4 детей получили ранения из-за удара россиян по Запорожью. Федоров сообщил, что дети сейчас находятся в медучреждении.
Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести,
– говорится в сообщении.
Указывается, что детям оказывается вся необходимая помощь.
К слову, днем 22 апреля враг атаковал также и Харьков. Там прогремела целая серия взрывов. Город оказался под атакой вражеских беспилотников. По состоянию на 14:45 количество раненых в Харькове возросло до 10 человек, о чем сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, люди находятся в состоянии средней тяжести.