От 3 до 16 лет: в каком состоянии находятся дети, пострадавшие в Запорожье

Днем 22 апреля россияне атаковали Запорожье. В результате вражеских действий пострадали дети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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В каком состоянии пострадавшие дети в результате атаки по Запорожью

К сожалению, 4 детей получили ранения из-за удара россиян по Запорожью. Федоров сообщил, что дети сейчас находятся в медучреждении.

Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести,

– говорится в сообщении.

Указывается, что детям оказывается вся необходимая помощь.

К слову, днем 22 апреля враг атаковал также и Харьков. Там прогремела целая серия взрывов. Город оказался под атакой вражеских беспилотников. По состоянию на 14:45 количество раненых в Харькове возросло до 10 человек, о чем сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, люди находятся в состоянии средней тяжести.