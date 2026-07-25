Враг сбросил авиабомбы на Запорожье: есть жертва, среди раненых – дети

Россияне нанесли авиаудары по Запорожью. В городе вспыхнули пожары, есть разрушение гражданской инфракрасной структуры. Также известно о жертве и раненых.

О последствиях вражеских обстрелов Запорожья рассказал глава ОВА Иван Федоров.

Сколько человек пострадало?

По состоянию на 12:25 9 человек пострадали, в том числе три ребенка. Они нуждаются в помощи врачей. К сожалению, одна женщина погибла.

Тем временем власти показали кадры изуродованного города. На них видно, что целями оккупантов снова стали гражданские объекты, в том числе жилые дома.

В полиции уточнили, что враг ударил по городу тремя управляемыми авиабомбами. Одна из КАБ попала по промышленному предприятию.

В сети пишут, что речь идет о предприятии, которое занимается доставкой воды.

Правоохранители пытаются спасти людей: смотрите видео

Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА

Отметим, что около 10:54 Воздушные силы сообщили, что на Запорожье летят КАБы. Уже через мгновение раздались взрывы. На месте прилетов возник пожар. Над городом поднялся дым.

К слову, ночью Запорожье уже находилось под атакой российских беспилотников. В результате ударов загорелись двухэтажный торговый центр, магазины и павильоны на общей площади 900 квадратных метров. Ранение получил 63-летний мужчина.

Напомним, ночью Россия выпустила по Украине 157 дронов и две управляемые авиационные ракеты. Большинство целей было обезврежено. Впрочем, не обошлось без попаданий. Трагически окончилась атака врага на Сумы. Там погибли три человека. Они были водителями "Новой почты".