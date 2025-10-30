В Запорожье после атаки есть пострадавшие: среди них много детей
- В результате атаки на Запорожье есть пострадавшие, среди которых дети.
- Повреждены объекты инфраструктуру, разрушены несколько этажей общежития, произошли возгорания в жилой застройке.
Российская армия ночью 30 октября цинично терроризировала Запорожье. Враг бил по городу ракетами и БпЛА.
К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.
Что известно о пострадавших в Запорожье?
По состоянию на половину 7 часов утра возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье до 11 человек.
Известно, что среди раненых 6 детей – 3 девочек и 3 мальчиков. По данным главы ОВА, детям от 3 до 6 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что сообщалось, что в результате комбинированного удара по Запорожью повреждены объекты инфраструктуры.
Также есть попадание в общежитие, разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке.
Оккупанты атакуют Украину: последние новости
Взрывы ближе 4 утра слышали в Днепре. Мониторы тогда писали о ракете на Днепр. О взрывах там написали местные сообщества в телеграмме.
Враг атаковал и Ивано-Франковскую область. Так, в 04:44 местные СМИ начали писать о взрывах в регионе. Новые взрывы прогремели около 06:28 в Бурштыне. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в направлении региона. Взрывы в Бурштыне снова слышали в 06:39.