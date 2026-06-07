К сожалению, известно о погибшем. О последствиях атаки рассказали в ГСЧС и в Запорожской ОВА.

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Что известно об ударе по Запорожью?

Глава ЗОВА Иван Федоров около 5:30 информировал об обесточивании в одном из районов Запорожья в результате атаки.

Для региона объявляли также угрозу применения КАБов. Новый удар произошел около 6 утра. На месте возник пожар. Туда отправились все экстренные службы.

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Спасатели отметили, что вражеский удар БпЛА по пригороду областного центра повлек гибель водителя маршрутного микроавтобуса. 56-летний мужчина стоял на конечной остановке транспорта.