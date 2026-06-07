На жаль, відомо про загиблого. Про наслідки атаки розповіли в ДСНС та в Запорізькій ОВА.

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Що відомо про удар по Запоріжжю?

Очільник ЗОВА Іван Федоров близько 5:30 інформував про знеструмлення в одному з районів Запоріжжя внаслідок атаки.

Для регіону оголошували також загрозу застосування КАБів. Новий удар стався близько 6-ї ранку. На місці виникла пожежа. Туди відправилися всі екстрені служби.

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Рятувальники зазначили, що ворожий удар БпЛА по передмістю обласного центру спричинив загибель водія маршрутного мікроавтобуса. 56-річний чоловік стояв на кінцевій зупинці транспорту.