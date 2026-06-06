Подробиці розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Як агресор змінює тактику атак?

Через ефективні дії українських військових на фронті, зокрема стримання просування окупантів на Запорізькому напрямку, противник намагається тиснути на цивільних постійними обстрілами.

Як повідомив Федоров, протягом останніх місяців росіяни модернізували своє озброєння й почали вдаватися до нових способів атак.

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Ворог використав "Шахед", який заніс в центр міста FPV-дрони та просто хаотично розкидав по цивільних цілях,

– зазначив очільник ЗОВА.

Начальник області повідомив, що влада на постійній основі проводить координаційні наради з військовими та силовими структурами. За його словами, усі запити щодо протидії FPV-дронам у місті виконуються повністю.

Він також зазначив, що відбулася чергова нарада за участю військового командування, силовиків та представників критичної інфраструктури. Наразі планується навчання особового складу для протидії FPV-дронам, які можуть з'являтися в місті. Також планується додатково захистити частину об'єктів критичної інфраструктури антидроновими сітками.

Наша задача – не дати ворогу обстрілювати обласний центр,

– підкреслив Федоров.

Якими були останні обстріли Запоріжжя?

6 червня о 05:30 в області оголосили загрозу ударних БпЛА, а вже через кілька хвилин пролунали вибухи. Внаслідок атаки загинули двоє працівників об'єкта критичної інфраструктури, ще п'ятеро людей отримали поранення. Зафіксовано понад сотню звернень про пошкодження житла, авто та інфраструктури, а також нові удари протягом ранку.

4 червня росіяни влучили по місту, пошкодивши багатоповерхівку та громадський транспорт. Загинула 44-річна жінка, ще 11 людей постраждали.

2 червня Запоріжжя зазнало масованої комбінованої атаки з використанням дронів, ракет і балістики – зафіксовано щонайменше 20 ударів, пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти.