Атака на Запорожье: враг ударил по предприятию именно тогда, когда люди выходили со смены

В среду, 8 января, россияне нанесли циничный удар КАБами по Запорожью. Враг атаковал крупнейшее промышленное предприятие города.

Российский террор унес жизни 13 человек, еще десятки ранены, сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.

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Что известно о циничной атаке на Запорожье

Так, в Запорожской ОВА рассказали, что враг цинично атаковал одно из крупнейших промышленных предприятий города в момент, когда работники выходили после окончания смены. Повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай.

13 человек погибли, более 80 – пострадали. Среди них и 13-летняя девочка, за жизнь которой борются врачи,

– указали власти.

Очевидцы событий до сих пор не могут оправиться от пережитого ужаса. Игорь, работник пострадавшего предприятия, был неподалеку эпицентра взрывов.

"В момент прилета я находился в бомбоубежище. Когда вышел на улицу, увидел ужасную картину: выбитые окна, люди лежат на асфальте, некоторые без конечностей... Это невозможно описать словами", – поделился мужчина.

Последствия ударов КАБами по Запорожью: смотрите видео

Заметим, ранее в полиции сообщили, что россияне ударили по городу управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК). Они взорвались среди скопления людей – вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Очевидцы делятся жуткими подробностями.