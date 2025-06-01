Россияне ночью ударили по Запорожью: повреждены около десятка частных домов
- Враг нанес ракетные удары по Запорожью.
- В результате этого повреждены 9 частных домов.
Российские оккупанты в очередной раз терроризировали украинские города. Под прицелом врага в ночь на 25 июня оказалось Запорожье.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА. Он показал, как выглядят частные дома в Запорожье после ночной атаки противника.
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Последствия ночной атаки по Запорожью
Федоров сообщил, что 9 частных домов были повреждены ракетными ударами по Запорожью.
По его словам, спасатели, коммунальщики, специалисты аварийных служб, соцзащиты, благотворительные организации помогают в оперативной ликвидации последствий вражеской атаки.
Враг атаковал Запорожье / Фото ОВА
На фото видно разбитые окна и поврежденные крыши. Специалисты КП "Запорожремсервис" закрыли окна листами ОЅВ в 6-ти домах.
По состоянию на 7 часов утра работы продолжаются.
Повреждены частные дома: смотрите видео
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К слову, этой ночью враг атаковал Харьков. По данным мэра Терехова, город был атакован 7 беспилотниками типа "Шахед". Все удары пришлись по Киевскому району города – по гражданскому предприятию и рядом с незаселенным жилым домом.