Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о последствиях российского удара?

В результате вражеского удара по Запорожью возник пожар в гаражных помещениях. На месте работают экстренные службы, территорию обследуют и ликвидируют последствия атаки.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек. У всех зафиксированы осколочные ранения. Среди раненых – 12-летняя девочка.

Известно, что город попал под атаку вражеских БПЛА. Пока информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших продолжает уточняться.

Российская атака на украинские города продолжается. Если в вашем регионе объявлена ​​воздушная тревога – соблюдайте правила безопасности и находитесь в укрытии.

Какие украинские города попали под вражеский обстрел?

В течение 3 мая российские войска совершили серию атак по Днепропетровской и Одесской областях, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданской инфраструктуры.

В Днепре днем ​​раздался взрыв. Целью окупантов стало общежитие Днепровского национального университета. По состоянию на 17:00 количество пострадавших выросло до 11, среди них 9-летняя девочка. Также известно об одном погибшем. Ранее сообщалось о четырех госпитализированных: мужчинах 21 и 24 лет и женщине 69 лет в состоянии средней тяжести, а также 21-летней женщине в удовлетворительном состоянии. В результате удара также повреждено здание и автомобили поблизости.