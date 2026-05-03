Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Дивіться також На Київщині пролунали вибухи: в регіоні працює ППО

Що відомо про наслідки російського удару?

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю виникла пожежа в гаражних приміщеннях. На місці працюють екстрені служби, територію обстежують і ліквідовують наслідки атаки.

За попередніми даними, постраждали щонайменше п'ятеро людей. У всіх зафіксовано осколкові поранення. Серед поранених – 12-річна дівчинка.

Відомо, що місто потрапило під атаку ворожих БпЛА. Наразі інформація про масштаби руйнувань та стан потерпілих продовжує уточнюватися.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Російська атака на українські міста триває. Якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога – слідуйте правилам безпеки та перебувайте в укритті.

Де лунає повітряна тривога: дивіться карту

Які українські міста потрапили під ворожий обстріл?

Упродовж 3 травня російські війська здійснили серію атак по Дніпропетровській та Одеській областях, що призвело до жертв і руйнувань серед цивільної інфраструктури.

У Дніпрі вдень пролунав вибух. Ціллю окупантів став гуртожиток Дніпровського національного університету. Станом на 17:00 кількість постраждалих зросла до 11, серед них — 9-річна дівчинка. Також відомо про одного загиблого. Раніше повідомлялося про чотирьох госпіталізованих: чоловіків 21 та 24 років і жінку 69 років у стані середньої тяжкості, а також 21-річну жінку у задовільному стані. Унаслідок удару також пошкоджено будівлю та автомобілі поблизу.