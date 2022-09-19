Запорожье атаковали ракетами С-300: новые детали о массовом обстреле области

Россияне утром и ночью 19 сентября атаковали Запорожскую область. Первая атака врага была около 02:00 ракетами С-300.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что во время атаки два снаряда попали в трансформаторную подстанцию. Она расположена возле большого жилого массива в одном из районов города Запорожье.

К теме Утром враг снова атаковал Запорожье: ракеты попали в областной центр и одно из сел

Разрушения и пострадавшие в результате атаки

Из-за атаки в районе частично не было света. Под угрозой обесточивания были также лечебные учреждения. Пострадавших нет. Есть разрушения социальной инфраструктуры – выбиты стекла.

Утром россия снова атаковала Запорожье, применив С-300. Одна ракета попала в зеленую зону на берегу Днепра неподалеку от жилого массива уже другого района города. Пострадавших нет.

Еще одна – попала в одно из сел Запорожского района. Разрушено несколько частных домов. Ранена 70-летняя женщина. У нее травмы грудной клетки и брюшной полости вследствие завала дома. Она находится в больнице под наблюдением медиков.

Движение сопротивления в Запорожской области усиливается

Часть области оккупирована, россияне используют против мирных украинцев ракетный террор. На фоне успеха ВСУ на фронте усиливается движение сопротивления на временно оккупированных территориях и в Запорожской области.

Например, так называемый "глава" администрации в Запорожской области недавно заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан. Также активистам угрожают принудительным вывозом в самопровозглашенные "республики" на Донбассе. А там за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь.

Россия также обстреляла Николаев: смотрите видео