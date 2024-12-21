Кусок дрона пробил стену и влетел прямо в кровать жителя Запорожья

Около 22:00 россияне ударили по Запорожью дроном. БПЛА попал в девятиэтажку, повредив балконы и остекление. Кроме того, один из обломков вражеского БпЛА влетел прямо в кровать жителя дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Как жители дома переживают атаку

Кирилл Мирный – житель многоэтажки, в которую попал российский дрон. В момент взрыва парень был на кухне. Возможно, это спасло ему жизнь, ведь кусок дрона влетел прямо в кровать, где спит мужчина.

Окон нет всех, кусок дрона влетел в окно, прямо на мой матрас. А я только с работы приехал, мама просила посуду помыть. Поэтому мыл посуду... Вот кусок дрона пробил стену и влетел прямо в кровать. Если бы я там был, то все,

– рассказал Кирилл.



Обломок дрона, который влетел в кровать мужчины / Фото Суспильне

В результате атаки также пострадал цветочный магазин, расположенный на первом этаже. Работница цветочницы рассказала, что от взрывной и ударной волны повылетали двери и окна.

"Мы только месяц назад начали работать и на такое. У нас окна, двери, стены повреждены. Продаем фиалки", – скромно добавила девушка.

К слову, момент взрыва зафиксировали и камеры наблюдения в цветочном магазине.

Взрыв в Запорожье: смотрите видео

Сейчас известно о 4 пострадавших в результате вражеских ударов по Запорожью. Среди пострадавших также есть ребенок – мальчик 12 лет.