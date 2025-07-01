Дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске 1 июля: спутниковый снимок подтвердил поражение
- 1 июля СБУ атаковала российский завод "Купол" в Ижевске, повредив производственные мощности и складские помещения.
- Генштаб ВСУ подтвердил точные попадания и пожар, впоследствии в сети появились спутниковые снимки.
Утром вторника, 1 июля, дроны СБУ атаковали российский завод "Купол" в городе Ижевск, где собирают ЗРК "Тор", "Оса", а также дрон-камикадзе "Гарпия-А1". В сети показали последствия удара.
Соответствующий спутниковый снимок опубликовал телеграмм-канал Exilenova+, передает 24 Канал. Поражены производственные мощности и складские помещения.
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Что известно об ударе
Завод "Купол" – это расположенный в Удмуртской Республике объект военно-промышленного комплекса России, находящийся под международными санкциями.
В Генштабе ВСУ подтвердили точные попадания в корпус №1 на площадке №1 и пожар. В то же время российские СМИ писали о вероятном повреждении 4 цехов производства БпЛА.
Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры,
– отметил источник 24 Канала в СБУ.
Напомним, неспокойно 1 июля было также в Саратове, город также атаковали дроны. Местный аэропорт приостанавливал работу из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.