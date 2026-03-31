Укр Рус
24 Канал Новости Украины
31 марта, 12:50
2

Оккупанты ударили по железной дороге в Славянске: одна из пострадавших –в тяжелом состоянии

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • 31 марта россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Донецкой области.
  • В результате атаки повреждено локомотивное депо, частично выбиты окна вокзала.

Россияне посреди дня 31 марта атаковали железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. Под ударом был Славянск, в результате чего одна работница находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Что известно об ударе по Славянску?

Атака вызвала повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры, локомотивного депо. Также частично выбиты окна в здании вокзала.

По информации Кулебы, железнодорожники оперативно перешли в укрытие, однако, к сожалению, четверо из них получили ранения.

Одна работница находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь,
– уточнил он.

Напомним, что накануне, 30 марта, враг атаковал тоже бил по Славянску, разрушив единственный в Донецкой области роддом.

Россияне разрушают железнодорожную инфраструктуру: последние новости

  • В ночь на 26 марта в Кировоградской области беспилотники атаковали объект обслуживания локомотивов, в результате чего было повреждено несколько поездов. Атаки на железнодорожный транспорт фиксируются все чаще.

  • В частности, во время масштабного обстрела 24 марта Россия нанесла удар дроном по электропоезду в Харьковской области – тогда погиб один человек, также есть раненые.

  • А 14 марта дрон "Герань-2" попал в пригородный пассажирский поезд в Сумской области, что привело к возгоранию.

  • К слову, Укрзализныця усиливает меры безопасности для пассажиров из-за роста угроз для железной дороги и призывает граждан заранее ознакомиться с алгоритмом действий в случае опасности.