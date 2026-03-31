Оккупанты ударили по железной дороге в Славянске: одна из пострадавших –в тяжелом состоянии

Россияне посреди дня 31 марта атаковали железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. Под ударом был Славянск, в результате чего одна работница находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Что известно об ударе по Славянску?

Атака вызвала повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры, локомотивного депо. Также частично выбиты окна в здании вокзала.

По информации Кулебы, железнодорожники оперативно перешли в укрытие, однако, к сожалению, четверо из них получили ранения.

Одна работница находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь,

– уточнил он.

Напомним, что накануне, 30 марта, враг атаковал тоже бил по Славянску, разрушив единственный в Донецкой области роддом.

