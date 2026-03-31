Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Что известно об ударе по Славянску?
Атака вызвала повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры, локомотивного депо. Также частично выбиты окна в здании вокзала.
По информации Кулебы, железнодорожники оперативно перешли в укрытие, однако, к сожалению, четверо из них получили ранения.
Одна работница находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь,
– уточнил он.
Напомним, что накануне, 30 марта, враг атаковал тоже бил по Славянску, разрушив единственный в Донецкой области роддом.
Россияне разрушают железнодорожную инфраструктуру: последние новости
В ночь на 26 марта в Кировоградской области беспилотники атаковали объект обслуживания локомотивов, в результате чего было повреждено несколько поездов. Атаки на железнодорожный транспорт фиксируются все чаще.
В частности, во время масштабного обстрела 24 марта Россия нанесла удар дроном по электропоезду в Харьковской области – тогда погиб один человек, также есть раненые.
А 14 марта дрон "Герань-2" попал в пригородный пассажирский поезд в Сумской области, что привело к возгоранию.
К слову, Укрзализныця усиливает меры безопасности для пассажиров из-за роста угроз для железной дороги и призывает граждан заранее ознакомиться с алгоритмом действий в случае опасности.