Про таке повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
До теми Удар по Полтаві: перші фото багатоповерхівки, у яку влучив російський дрон
Що відомо про удар по Слов'янську?
Атака спричинила пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури, локомотивного депо. Також частково вибиті вікна в будівлі вокзалу.
За інформацією Кулеби, залізничники оперативно перейшли в укриття, однак, на жаль, четверо з них зазнали поранень.
Одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога,
– уточнив він.
Нагадаємо, що напередодні, 30 березня, ворог атакував теж бив по Слов'янську, зруйнувавши єдиний на Донеччині пологовий будинок.
Росіяни руйнують залізничну інфраструктуру: останні новини
У ніч на 26 березня в Кіровоградській області безпілотники атакували об'єкт обслуговування локомотивів, унаслідок чого було пошкоджено кілька поїздів. Атаки на залізничний транспорт фіксуються дедалі частіше.
Зокрема, під час масштабного обстрілу 24 березня Росія завдала удару дроном по електропоїзду в Харківській області – тоді загинула одна людина, також є поранені.
А 14 березня дрон "Герань-2" влучив у приміський пасажирський потяг у Сумській області, що спричинило займання.
До слова, Укрзалізниця посилює заходи безпеки для пасажирів через зростання загроз для залізниці та закликає громадян заздалегідь ознайомитися з алгоритмом дій у разі небезпеки.