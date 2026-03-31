Про таке повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Що відомо про удар по Слов'янську?

Атака спричинила пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури, локомотивного депо. Також частково вибиті вікна в будівлі вокзалу.

За інформацією Кулеби, залізничники оперативно перейшли в укриття, однак, на жаль, четверо з них зазнали поранень.

Одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога,

– уточнив він.

Нагадаємо, що напередодні, 30 березня, ворог атакував теж бив по Слов'янську, зруйнувавши єдиний на Донеччині пологовий будинок.

