Человек просто не дошел 150 метров до укрытия, – Житомирская ОГА об ударе дроном по Озерному
- В четверг, 10 апреля, вражеский дрон попал в многоэтажку в Озерном, Житомирская область.
- Известно, что погиб человек и 6 человек получили ранения, среди которых ребенок 2011 года рождения.
- Ребенок, что пострадал от обломков, контузии и ранения глаза, был направлен в Охматдет, его состояние оценивается как средней тяжести.
- Пожар уничтожил 5 квартир и магазин, повреждено 100 квартир и лицей, в основном выбиты стекла окон.
В четверг, 10 апреля, вражеский дрон попал в многоэтажку в Озерном, что в Житомирской области. К сожалению, в результате вражеских действий, есть жертва и пострадавшие.
Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в эфире телемарафона рассказал подробности об атаке и о состоянии травмированных по состоянию на утро 11 апреля, информирует 24 Канал.
Смотрите также "Шахед" ударил по многоэтажке на Житомирщине: есть погибший, среди 5 пострадавших – ребенок
Подробности об атаке на Житомирщину
Около 7 часов вечера 10 апреля российский дрон попал в 5-этажку в населенном пункте Озерное.
В результате вражеской атаки в Житомирском районе один человек погиб.
Человек не дошел до укрытия. От укрытия было буквально 150 метров,
– рассказал глава ОВА.
По его словам, попадание вражеского БпЛА произошло непосредственно в жилое помещение. Он указал, что пожар уничтожил 5 квартир, а также продуктовый магазин.
Бунечко сообщил, что пострадало 6 человек. Сначала сообщалось о 5 пострадавших, однако вскоре еще один человек сам обратился в больницу.
Среди 6 травмированных есть ребенок 2011 года рождения, которого после обследования в областной детской больнице Житомирщины отправили в Охматдет. По словам, главы ОВА, у ребенка множественные осколочные ранения, контузия, проникающее ранение правого глаза. Указывается, что состояние ребенка оценивается, как средней тяжести.
Также Бунечко добавил, что 100 квартир оказались под поражением вражеских действий, где в основном выбиты стекла окон. Кроме этого, пострадал лицей, находящийся в Озерном, где также повреждены окна.