Россия нанесла удары по критическим объектам на Житомирщине

В ночь на 15 января российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. На этот раз под вражеским ударом оказалась в частности Житомирская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Житомирской ОГА Виталия Бунечко.

Читайте также Вражеские беспилотники держат курс на Киев: какие регионы атакует Россия

Какие последствия атаки на Житомирщине?

Виталий Бунечко заявил, что враг не прекращает попыток лишить украинцев самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов.

Сегодня ночью (15 января, – 24 Канал) Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области,

– написал он.

К счастью, в результате вражеских ударов пострадавших нет.

Сейчас пожары локализованы, а ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Какие регионы также были под ударом?