Россия нанесла удары по критическим объектам на Житомирщине
- Российские войска атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе, нанеся удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах.
- В результате атаки пострадавших нет, а ремонтные бригады работают над восстановлением инфраструктуры.
В ночь на 15 января российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. На этот раз под вражеским ударом оказалась в частности Житомирская область.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Житомирской ОГА Виталия Бунечко.
Какие последствия атаки на Житомирщине?
Виталий Бунечко заявил, что враг не прекращает попыток лишить украинцев самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов.
Сегодня ночью (15 января, – 24 Канал) Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области,
– написал он.
К счастью, в результате вражеских ударов пострадавших нет.
Сейчас пожары локализованы, а ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям.
Какие регионы также были под ударом?
В ночь на 15 января российские оккупанты запустили в целом 82 ударных дрона типа "Шахед" (среди них были и реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 61 вражеский БПЛА.
Российский "Шахед" атаковал Львов. Вследствие вражеского удара в городе временно перекрыли движение по некоторым улицам.
В Киевской области в Бучанском районе было повреждено 8 частных домов. В квартирах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.