Враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины: что известно о последствиях

Ночью 13 января враг массированно атаковал Украину. В Житомирской области повреждениям подверглась критическая инфраструктура.

На месте работают все необходимые службы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко.

Что известно о последствиях атаки?

Под ударами оказались несколько объектов критической инфраструктуры в Коростенском и Звягельском районах. Сейчас информации о погибших и пострадавших нет.

Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожаров, возникших в результате ударов. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

Ранее, 11 января, Житомирщина также попала под российский обстрел. Тогда ранения получили 2 человека. Их госпитализировали с травмами средней степени. В результате атаки ввели аварийные отключения электроэнергии в Коростенском районе. Без электроснабжения оставались более 7 тысяч абонентов.

