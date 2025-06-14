После атаки дронов: в России остановил работу один из крупнейших производителей аммиака для ВПК
- В ночь на 14 июня дроны атаковали "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России, в результате чего завод прекратил свою работу.
- Речь идет о критическом элементе российского ВПК, один из крупнейших производителей аммиака.
В ночь на 14 июня дроны "наведались" на "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. В результате этой атаки предприятие остановило работу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Обратите внимание Критический элемент ВПК России, – ЦПД о "Невинномысском Азоте", что был под атакой дронов
"Невинномысский Азот" остановил работу
РосСМИ пишут, что "Невинномысский Азот", который входит в группу "Еврохим", подвергся атаке якобы 13 дронами в ночь на 14 июня. Удар подтвердил губернатор.
По данным издания, в результате атаки повреждена антидроновая защита предприятия. Кроме того, в одном из цехов выбиты двери и окна. Пишут, что повреждены также внутренние помещения и крыша столовой.
Производство на заводе пришлось приостановить. Об этом сообщил собеседник одного из "независимых" российских изданий.
Генштаб подтвердил поражение
Генштаб ВСУ 14 июня заявил, что в рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, подразделения Сил беспилотных систем, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важным объектам ВПК России.
В частности, поражен комбинат Невинномысск в Ставропольском крае. В Генштабе отметили, что это один из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.
Предприятие привлечено к обеспечению вооруженной агрессии России против Украины.
В результате атаки прогремела серия взрывов. Известно о работе вражеской ПВО непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.