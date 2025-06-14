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24 Канал Новости Украины После атаки дронов: в России остановил работу один из крупнейших производителей аммиака для ВПК
16 июня, 23:49
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После атаки дронов: в России остановил работу один из крупнейших производителей аммиака для ВПК

Юлия Мурина
Основні тези
  • В ночь на 14 июня дроны атаковали "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России, в результате чего завод прекратил свою работу.
  • Речь идет о критическом элементе российского ВПК, один из крупнейших производителей аммиака.

В ночь на 14 июня дроны "наведались" на "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. В результате этой атаки предприятие остановило работу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Обратите внимание Критический элемент ВПК России, – ЦПД о "Невинномысском Азоте", что был под атакой дронов

"Невинномысский Азот" остановил работу

РосСМИ пишут, что "Невинномысский Азот", который входит в группу "Еврохим", подвергся атаке якобы 13 дронами в ночь на 14 июня. Удар подтвердил губернатор.

По данным издания, в результате атаки повреждена антидроновая защита предприятия. Кроме того, в одном из цехов выбиты двери и окна. Пишут, что повреждены также внутренние помещения и крыша столовой.

Производство на заводе пришлось приостановить. Об этом сообщил собеседник одного из "независимых" российских изданий.

Генштаб подтвердил поражение

  • Генштаб ВСУ 14 июня заявил, что в рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, подразделения Сил беспилотных систем, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важным объектам ВПК России.

  • В частности, поражен комбинат Невинномысск в Ставропольском крае. В Генштабе отметили, что это один из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

  • Предприятие привлечено к обеспечению вооруженной агрессии России против Украины.

  • В результате атаки прогремела серия взрывов. Известно о работе вражеской ПВО непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.