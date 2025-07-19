Россияне атаковали Черниговщину с БпЛА: повреждена критическая инфраструктура

В Черниговской области во время атаки российских БпЛА повреждения получил объект критической инфраструктуры. Попадание дрона было за пределами города, поэтому обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативное командование "Север".

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Какие последствия российской атаки по Нежину?

В пределах зоны ответственности ОК "Север" повреждения во время вражеского обстрела получили один частный дом, объекты критической инфраструктуры и административное здание. Россияне ударили по важной инфраструктуре в Нежине и селе Выповзов, что в Черниговском районе.

Городской голова Нежина Александр Кодола сообщил, что Нежинскую общину россияне атаковали "Шахедами". За сутки было зафиксировано три прилета вражеских дронов.

Взрывы раздавались также в других районах области, россияне атаковали "Шахедами", FPV-дронами и БпЛА типа "Молния".

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения постоянно уточняется,

– написали военные.

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Напомним, по данным Воздушных Сил ВСУ 18 июля российская армия запустила по Украине 379 средств воздушного нападения, среди которых было 344 ударные БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов. Также враг применил 12 баллистических ракет "Искандер-М" /KN-23, 8 крылатых ракет "Искандер-К" и 15 ракет Х-101. ПВО за эту воздушную атаку сбила 208 целей.