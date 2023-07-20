Огневой шантаж, – в ОК "Юг" рассказали, чем враг ночью атаковал Одессу и Николаев

Третью ночь подряд россияне атакуют Одесскую и Николаевскую область. Эти атаки направлены в основном на портовую инфраструктуру.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что есть атаки и в Одесской области, и в Николаевской области. Об этом пишет 24 Канал.

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Более 20 воздушных целей: каким оружием враг атаковал Юг

По словам Гуменюк, во время ночной атаки враг применил ракеты разного базирования. Присоединялась и подлодка, несшая дежурство в Черном море, а также стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22. Кроме того, применялись береговые ракетные комплексы типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер".

Окончательные результаты еще подводятся, но общее количество целей было далеко за два десятка.

Сразу после того, как Россия начала риторику о своих условиях зернового соглашения, она начала переходить на язык шантажа. Этот шантаж уже перешел в огневой шантаж,

– подчеркнула Гуменюк.

Что известно о пострадавших

В обеих областях есть пострадавшие:

В Николаевской области повреждено жилое здание. Всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализировали в больницы, в том числе 5 детей. 2 человека спасены из-под завалов.

повреждено жилое здание. Всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализировали в больницы, в том числе 5 детей. 2 человека спасены из-под завалов. В Одессе в центре города разрушено административное здание. Последствия еще уточняются, потому что взрывной волной повреждены здания вокруг. Но уже известно о по меньшей мере 4 пострадавших. Попадания в области касаются объектов логистики. В частности, было попадание в складские помещения – там информации о пострадавших нет.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что нынешней атакой на Юг враг достиг одного – там появится больше систем ПВО.