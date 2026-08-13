Замысел россиян не сработал, – военный рассказал о последствиях ударов по Новороссийскому порту

Украина нанесла масштабный комбинированный удар по Новороссийску, где Россия после потерь в Крыму сосредоточила значительную часть Черноморского флота. Под удар попали корабли, портовая военная инфраструктура, радары и другие объекты, а перед атакой Силы обороны Украины последовательно наносили удары по российским системам ПВО.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, почему расчет России на защищенность кораблей в пункте базирования не сработал. Масштаб атаки позволил не только перегрузить вражескую ПВО, но и одновременно нанести удар по нескольким важным для России направлениям – от возможностей флота до логистики и экономики.

ПВО Новороссийска не спасла флот

Новороссийск остается важным пунктом базирования Черноморского флота России. Оттуда корабли выходят для применения ракет "Калибр", а сама база используется для запуска беспилотных катеров, разведки акватории и работы средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Поэтому корабли и военная инфраструктура порта остаются приоритетными целями для Сил обороны Украины.

Для нас на море приоритет – уничтожать потенциал врага и фактически добивать остатки Черноморского флота России. Он до сих пор время от времени применяет "Калибры" по территории Украины,

– пояснил Мусиенко.

Россия рассчитывала, что корабли будут чувствовать себя в большей безопасности непосредственно в гавани под прикрытием противовоздушной обороны. Однако атака была комбинированной и масштабной, с применением различных типов дронов и ракетного вооружения, что позволило перегрузить систему защиты. До этого Украина наносила удары по российским ЗРК, радарам и системам наблюдения в районе Геленджика и в оккупированном Крыму.

Главный расчет врага был на то, что сработают системы ПВО и корабли в гавани будут прикрыты. Но они не сработали, потому что атака была масштабной и комбинированной, а противовоздушную оборону удалось перегрузить,

– подчеркнул военный аналитик.

Россия пытается дополнительно защищать подводные лодки антидроновыми сетками и металлическими конструкциями, однако в случае с надводными кораблями такие методы не дают нужного результата. Подготовительные удары по ПВО вместе с последующей комбинированной атакой создали условия для одновременного поражения военных кораблей и других объектов в Новороссийске.

Удар по Новороссийску наносит удар и по экономике

Масштаб атаки позволил одновременно наносить удары не только по кораблям Черноморского флота, но и по портовой инфраструктуре, терминалам и системам ПВО.

Украина этой атакой преследовала четыре-пять целей. Первая – снижение потенциала противника на море. Вторая – поражение систем ПВО и радаров вокруг Новороссийска, чтобы создать предпосылки для последующих ударов, в частности вглубь территории России,

– пояснил Мусиенко.

Новороссийский порт имеет для России и большое экономическое значение. Через него экспортируют нефть, сельскохозяйственную продукцию и другие товары, а также завозят импорт, в частности из Китая.

Разрушение портовой инфраструктуры необходимо, чтобы лишить врага доходов от продажи нефти и сельскохозяйственной продукции и создать дополнительные логистические проблемы,

– отметил военный аналитик.

Мусиенко обратил внимание и на масштаб самой операции. Удары по российскому флоту наносились и раньше, однако на этот раз Силы обороны Украины одновременно поражали столь широкий спектр целей и системно сокращали возможности России на море.

Мусиенко оценил атаку на Новороссийск: смотрите видео