Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому розрахунок Росії на захищеність кораблів у пункті базування не спрацював. Масштаб атаки дозволив не лише перевантажити ворожу ППО, а й одночасно вдарити по кількох важливих для Росії напрямках – від можливостей флоту до логістики та економіки.

ППО Новоросійська не врятувала флот

Новоросійськ залишається важливим пунктом базування Чорноморського флоту Росії. Звідти кораблі виходять для застосування ракет "Калібр", а сама база використовується для запуску безекіпажних катерів, розвідки акваторії та роботи засобів радіоелектронної боротьби й розвідки. Тому кораблі та військова інфраструктура порту залишаються пріоритетними цілями для Сил оборони України.

Для нас на морі пріоритет – знищувати спроможності ворога і фактично добивати рештки Чорноморського флоту Росії. Він досі час від часу застосовує "Калібри" по території України,

– пояснив Мусієнко.

Росія розраховувала, що кораблі безпечніше почуватимуться безпосередньо в гавані під прикриттям протиповітряної оборони. Однак атака була комбінованою і масштабною, із застосуванням різних типів дронів та ракетного озброєння, що дозволило перевантажити систему захисту. Перед цим Україна працювала по російських ЗРК, радарах і системах спостереження в районі Геленджика та в окупованому Криму.

Головний розрахунок ворога був на те, що спрацюють системи ППО і кораблі в гавані будуть прикриті. Але вони не спрацювали, тому що атака була масштабною й комбінованою, а протиповітряну оборону вдалося перевантажити,

– наголосив військовий аналітик.

Росія намагається додатково захищати підводні човни антидроновими сітками та металевими конструкціями, однак із надводними кораблями такі методи не дають потрібного результату. Підготовчі удари по ППО разом із подальшою комбінованою атакою створили умови для одночасного ураження військових кораблів та інших об'єктів у Новоросійську.

Удар по Новоросійську б'є і по економіці

Масштаб атаки дозволив одночасно працювати не лише по кораблях Чорноморського флоту, а й по портовій інфраструктурі, терміналах і системах ППО.

Україна цією атакою переслідувала чотири-п'ять цілей. Перша – зменшення спроможностей ворога на морі. Друга – ураження систем ППО і радарів довкола Новоросійська, щоб створити передумови для наступних ударів, зокрема вглиб території Росії,

– пояснив Мусієнко.

Новоросійський порт має для Росії і велике економічне значення. Через нього експортують нафту, сільськогосподарську продукцію та інші товари, а також завозять імпорт, зокрема з Китаю.

Руйнування портової інфраструктури потрібне, щоб зривати ворогу отримання коштів від продажу нафти й сільськогосподарської продукції та створювати додаткові логістичні проблеми,

– зазначив військовий аналітик.

Мусієнко звернув увагу й на масштаб самої операції. Удари по російському флоту відбувалися й раніше, однак цього разу Сили оборони України одночасно вражали настільки широкий набір цілей і системно скорочували можливості Росії на морі.

Мусієнко оцінив атаку на Новоросійськ: дивіться відео