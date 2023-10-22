Терминал "Новой почты" под Харьковом после российской атаки: щемящие фото с высоты

В результате атаки на терминал "Новой почты" под Харьковом погибли и пострадали мирные граждане. Также впоследствии появились фото, на которых видны масштабы разрушений одного из зданий сервиса.

Собственно, нанесли удар оккупанты по терминалу 21 октября ракетой С-300. На следующий день начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов опубликовал фотографии с места атаки с неба.

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Последствия смертельного удара по "Новой почте"

По словам представителя правоохранительных органов, по состоянию на утро 22 октября известно о шести погибших. Они были работниками почты.

Один из них очень сильно обгорел, предварительно уже установили личность, но будем проводить идентификацию по ДНК для подтверждения,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Болвинов отметил, что количество пострадавших уже возросло до 16. Многие получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое.

Что происходит на месте удара по почтовому терминалу в Харьковской области / Фото Сергея Болвинова

По словам начальника следственного управления полиции Харьковщины, Россия совершила очередное военное преступление, поскольку ударила по не военному объекту, в котором не было военных.

Проводим дополнительный осмотр на месте попадания. Собрали обломки ракеты С-300,

– констатировал правоохранитель.

Стоит уточнить, что терминал, о котором идет речь, расположен в селе Коротич Харьковской области неподалеку от областного центра.

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