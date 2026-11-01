Дроны массированно атаковали российский НПЗ "Лукойл" в Кстово

Беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово. Фото и видео очевидцев показывают апокалиптическую картину на месте событий.

Все произошло ночью 1 ноября 2026 года. 24 Канал расскажет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно о последствиях атаки на НПЗ в Кстово 1 ноября?

Как сообщают OSINT-каналы Exilenova+ и Supernova+, около 1 часа ночи по московскому времени жители Кстово начали массово фиксировать серию мощных взрывов. А первые данные об атаке именно на нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" начали появляться около 4 утра, в частности благодаря многочисленным видеоматериалам очевидцев.

На территории нефтеперерабатывающего гиганта в Нижегородской области разразился масштабный пожар сразу с несколькими очагами возгорания, а над городом поднялся чрезвычайно густой черный дым апокалиптических масштабов. При этом по состоянию на 5 часов утра налет беспилотников все еще продолжался, и слышались новые взрывы.

Последствия обстрела Кстово: смотрите видео очевидцев

Конечно, уже традиционно из-за угрозы с воздуха Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и в целом в регионах Приволжского федерального округа.



Пожары и дым над Кстово / Фото очевидцев

Обратите внимание: "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" является 4 по величине нефтеперерабатывающим предприятием в России и занимает 2 место по объемам производства автомобильного бензина. Его проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год, что обеспечивает до 11% всего российского бензина и около 5% от общероссийского объема переработки. Предприятие является критически важным логистическим узлом для поставок топлива в центральные регионы России, включая Москву, а также для обеспечения потребностей российской армии.

Добавим, что эта ночная операция имеет весомый политический подтекст, ведь она является частью возобновленной кампании ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу. С середины октября Украина, по-видимому, приостанавливала атаки на российские НПЗ из-за давления со стороны США – однако эта неформальная пауза уже показательно нивелирована серией новых атак. Например, 30 октября дроны нанесли удар по НПЗ в Новокуйбышевске, а 31 числа достигли завода "Башнефть-Новойл" в Уфе.