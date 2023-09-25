Вражеские цели проходили по границе Молдовы и разворачивались, – Игнат об атаке на Одесчину
Во время ночной атаки по Украине 25 сентября вражеские цели проходили по границе Молдовы и разворачивались в направлении Одессы. Таким образом, оккупанты применяют различные средства и направления для удара.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, во время массированной атаки 25 сентября безупречно отработало воздушное командование "Юг".
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Игнат рассказал детали ночной атаки на Одесчину
Как отметил спикер Воздушных сил, ночью было сбито 11 крылатых ракет и все дроны-камикадзе. Безупречно отработало воздушное командование "Юг".
По словам Игната, ракеты "Оникс" тяжело сбивать, поскольку они звуковые и летят очень низко. Поэтому их практически невозможно сбить.
Враг применяет разные средства для удара. На этот раз их было три. Враг коварно и с изменением направлений применял ракеты "Калибр". Фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе вернулись в Одессу,
– отметил спикер Воздушных сил.
Массированная атака по Украине 25 сентября: что известно
- В ночь на 25 сентября оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed".
- Пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя.
- Всего во время ночной атаки было зафиксировано 33 средства воздушного нападения: 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр"; 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс"; 19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
- Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено: 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".