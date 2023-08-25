Атака Одесской области: враг впервые выпустил "Калибры" из Азовского моря
Российские захватчики ночью 25 августа в очередной раз атаковали Юг Украины, в частности, Одесскую область. Так, одной из цели врага было уничтожение портовой инфраструктуры нашего государства.
Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. По ее словам, враг атаковал регион ракетами, передает 24 канал.
Смотрите также Оккупанты ночью выпустили до 20 дронов из России и Крыма: сколько приземлило ПВО
Гуменюк рассказала о ситуации в Одесской области
Наталья Гуменюк отметила, что ночью враг пытался атаковать южные регионы нашего государства. Первоначально противник использовал тактическую авиацию.
"Из истребителей Су-35 было направлено 2 ракеты Х-35 в направлении одного из портов Одесской области. Эти ракеты уничтожили Силы противовоздушной обороны", – сказала она.
Такую атаку враг совершил до полуночи 23 августа. Впоследствии, по словам Гуменюк, через несколько часов была повторная тревога, приведшая к тому, что враг атаковал Одесскую область "Калибрамы".
Две ракеты типа "Калибр" были выпущены и обе уничтожены. При этом враг расположил ракетоноситель на этот раз в Азовском море,
– подчеркнула спикер.
Она подчеркнула, что это свидетельствует, что оккупанты выискивают новую тактику и направления для того, чтобы ракеты обходили системы противовоздушной обороны нашего государства. В заключение Гуменюк отметила, что в результате "аккуратной работы украинского ПВО" ни одного пострадавшего и повреждения – нет.
В Воздушных силах также высказались по поводу атаки
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального марафона также высказался об атаке Юга нашего государства. Он подтвердил, что действительно в этот раз россияне применили тактическую авиацию как по линии разграничения, так и по южным областям.
"Противник вчера проводил определенные мероприятия в море работала тактическая авиация, в том числе самолеты Су-34, которые и выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59, в сторону южных областей. Они направились сначала в сторону Николаевской области, а затем повернули в Одесскую область", – сказал он.
Игнат также подчеркнул, что под такой авиационной активностью был также скрыт выпуск ракет "Калибр" из Азовского моря. Это оружие оккупанты выпустили с малого ракетного корабля.
Эти ракеты тоже направились в сторону южных областей. И, как ни странно, 1 "Шахед" на этот раз был выпущен из района Приморск-Ахтарск,
– подчеркнул Игнат.
В заключение он отметил, что всего украинская противовоздушная оборона уничтожила 5 враждебных целей за ночь. В то же время Игнат заверил, что не стоит акцентировать внимание на запуске "Калибров" из Азовского моря, ведь для россиян неважно откуда пускать этот тип оружия.
В Одесской области во время тревоги раздавались взрывы
- Во время воздушной тревоги в Одесской области 24 августа звучали мощные взрывы. Как оказалось, это была работа противовоздушной обороны нашего государства.
- Следует отметить, что воздушную тревогу объявили в 23:20. Тогда опасность была для Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
- На следующий день уже в 4 утра Силы обороны Юга сообщили в телеграмме, что враг снова атакует Одесскую область. Отработали силы ПВО.