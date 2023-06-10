Уничтожены 8 "Шахедов" и 2 ракеты, но есть жертвы и раненые: что известно об атаке на Одессу

В ночь на 10 июня российские террористы атаковали Одесскую область "Шахедами" и ракетами. К сожалению, без жертв, пострадавших и разрушений не обошлось.

В Одесской области погибли три человека, еще около 30 – пострадали. Все, что известно об очередной атаке агрессора, рассказывает 24 Канал.

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Этой ночью тревогу в Одесской области объявляли 4 раза

Воздушную тревогу в Одесской области в эту ночь объявляли четыре раза. Первые сирены прозвучали в 23:12. Через несколько минут мониторинговые группы сообщили, что ударные дроны типа "Шахед" двигаются в сторону Николаевской, Запорожской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областей.

Около полуночи местные жители услышали звуки взрывов. Вскоре в ОК "Юг" сообщили, что боевая работа продолжается в небе над Одесской и Николаевской. оккупанты атакуют "Шахедами".

Отбой тревоги был объявлен в 00:46. Однако уже через 12 минут сирены прозвучали снова.

Об угрозе с неба третий раз сообщили в 01:38. В четвертый раз сирены прозвучали уже под утро – в 05:24. Местные жители снова слышали взрывы.

Поврежденные квартиры в Одессе / Фото из телеграмм-каналов

Оккупанты атаковали "Шахедами" и ракетами: сколько удалось сбить

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что этой ночью удалось уничтожить все 8 "Шахедов", которые запустили оккупанты. Однако, в результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки. Произошло возгорание.

Пожар оперативно ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Кроме того, взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.

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Последствия российской атаки дронами / Фото ОК "Юг"

Этой ночью враг также атаковал рекреационную зону. В частности, побережье Одесщины.

2 ракеты были уничтожены. Одна попала непосредственно в побережье,

– отметила Наталья Гуменюк.

Что известно о жертвах и пострадавших

К сожалению, во время этой атаки России не обошлось без жертв и пострадавших. Среди них есть дети.

3 человека погибли (в результате атаки дронов – 24 Канал). Известно, что 26 человек получили разного рода травмы и повреждения в результате взрывной волны. Среди них двое детей и беременная женщина,

– рассказала Гуменюк.

В ГСЧС сообщили, что ночью в Одессе ликвидировали пожар, который произошел в результате попадания обломков дрона. Во время тушения спасли 12 жителей дома. На месте происшествия помощь людям оказали психологи.

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Двенадцать человек спасли / Фото ГСЧС

В ОВА уточнили, что обломки дрона попали в многоэтажку. Среди пострадавших есть трое детей. 3 человека находятся в тяжелом состоянии.

Также агрессор ночью атаковал Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, там пострадали 10 человек,

– сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Последствия атаки врага на Одесщину: смотрите видео

По словам Гуменюк, во время ракетного удара в результате разлета обломков и взрывной волны повреждены жилые дома. Еще три человека получили ранения. Последствия атаки российских военных в преддверии рассвета еще уточняют.

В ОК "Юг" подчеркнули, что пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит. Агрессор искажается, ведь не имеет успеха на фронте. Это отразится непосредственно на тыловых регионах, отметила Гуменюк.

Кстати говоря, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью враг направил на область два беспилотника. Однако украинские защитники превратили их в металлолом.