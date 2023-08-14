Ночная атака "Шахедами" и "Калибрами": в Воздушных силах рассказали, откуда были пуски
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россия хотела нанести удар по Одессе крылатыми ракетами и беспилотниками, однако ПВО сбила все цели. Впоследствии также стало известно, откуда оккупанты запускали "Калибры" и ударные дроны.
Собственно, в ночь на 14 августа враг атаковал Одессу 15 "Шахедами" и 8 крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". В Воздушных силах отчитались, что уничтожили все цели и отметили, откуда их запускали оккупанты.
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Откуда была атака на Одессу
Итак, по сообщениям Вооруженных Сил понятно, что несколько волн пусков беспилотников и ракет было из акватории Черного моря, а именно:
- БПЛА атаковали Одессу с юго-восточного направления – города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае;
- "Калибры" – с фрегата, базирующегося в районе Ялты во временно оккупированном Крыму.
Они заходили именно из акватории Черного моря для того, чтобы быть минимально близко обнаруженными (возле объектов-целей – 24 Канал) для того, чтобы максимально выполнить поставленную задачу. Но Силы противовоздушной обороны были готовы и отработали по ним,
– также рассказала спикер ОК "Юг" в эфире телемарафона.
Где находится Приморско-Ахтарск: ищите на карте от Google maps
Расположение Ялты в Крыму: смотрите на карте от Google maps
Обратите внимание! Среди прочего, в Воздушных силах констатировали, что был уничтожен самолет Ка-52 "Аллигатор" на Бахмутском направлении 14 августа.
Больше о ночном обстреле
- В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, общежитие одного из учебных заведений Одессы, а также супермаркет. На место происшествия отправились спасатели, которые оперативно потушили пожар.
- В то же время пострадали три человека – работники супермаркета. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение. Третий – отказался от госпитализации, ему оказали помощь на месте.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что враг целился именно по портовой инфраструктуре Одессы, поскольку до сих пор хочет мести за зерновую сделку.