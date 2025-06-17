Массированная атака "Шахедами" на Одессу: среди раненых – ребенок, под завалами могут быть люди
- 17 июня россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами. Пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые, в частности ребенок.
Под завалами могут быть люди. Ликвидация последствий атаки продолжается. Госпитализированы 13 человек.
На рассвете 17 июня россияне массированную атаковали Одессу ударными дронами. Под прицелом агрессора в который раз гражданская инфраструктура. К сожалению, в результате вражеской атаки много пострадавших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера.
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Сколько пострадавших в Одессе в результате атаки 17 июня
По состоянию на 06:30 в медицинские учреждения госпитализировали 13 человек.
Под завалами могут находиться люди,
– заявил председатель ОВА.
Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Заметим, ранее Олег Кипер писал о по меньшей мере 1 раненом ребенке.
Россия массированная атаковала Одессу ударными беспилотниками на рассвете. После 04:30 в городе прогремела серия взрывов.
Председатель ОВА сообщил, что несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, есть разрушения, пожара и повреждения гражданской инфраструктуры. В частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
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Последствия атаки России на Одессу 17.06.2025 / Фото из телеграма Кипера
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