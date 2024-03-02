Руины и обломки, детские игрушки и цветы: в ГСЧС показали место удара по многоэтажке в Одессе

В результате атаки на Одессу пострадала жилая многоэтажка. Местные несут цветы на игрушки к месту удара, ведь там погибли люди.

В ночь на субботу, 2 марта, российская армия выпустила "Шахеды" по Одессе. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях обстрела и то, как жители города выражают скорбь по погибшим.

Смотрите также Разрушения и жертвы в Одессе и Харьковской области: главное о ночной атаке "Шахедами" 2 марта

Очередное военное преступление россиян

Как отмечают в ГСЧС, по состоянию на вечер 2 марта известно о 8 погибших, среди которых 2 детей. Кроме того, пострадали 9 человек, в том числе 1 ребенок. Из-под завалов удалось спасти 5 человек.

Свеча – как единственный свет, что сейчас горит на месте, где еще вчера было уютно и тепло... В Одессе люди несут цветы, свечи и игрушки к разрушенному россиянами дому,

– пишут в пресс-службе ГСЧС.

В то же время спасатели добавляют: "Больно смотреть даже на фотографии груд бетона, в которые Россия превратила дома людей! Трудно подобрать слова, чтобы утешить родных и близких тех, кто погиб от очередного безумного удара врага".

Одесса оправляется после удара "Шахедами": смотрите видео ГСЧС

Больше об атаке