Руины и обломки, детские игрушки и цветы: в ГСЧС показали место удара по многоэтажке в Одессе
Источник:ГСЧС
В результате атаки на Одессу пострадала жилая многоэтажка. Местные несут цветы на игрушки к месту удара, ведь там погибли люди.
В ночь на субботу, 2 марта, российская армия выпустила "Шахеды" по Одессе. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях обстрела и то, как жители города выражают скорбь по погибшим.
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Очередное военное преступление россиян
Как отмечают в ГСЧС, по состоянию на вечер 2 марта известно о 8 погибших, среди которых 2 детей. Кроме того, пострадали 9 человек, в том числе 1 ребенок. Из-под завалов удалось спасти 5 человек.
Свеча – как единственный свет, что сейчас горит на месте, где еще вчера было уютно и тепло... В Одессе люди несут цветы, свечи и игрушки к разрушенному россиянами дому,
– пишут в пресс-службе ГСЧС.
В то же время спасатели добавляют: "Больно смотреть даже на фотографии груд бетона, в которые Россия превратила дома людей! Трудно подобрать слова, чтобы утешить родных и близких тех, кто погиб от очередного безумного удара врага".
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Больше об атаке
- В Одессе после российской дроновой атаки под обломками многоэтажки продолжаются поисково-спасательные работы. По состоянию на 21:00 2 марта количество жертв составляет 8 человек. Среди обнаруженных тел двое детей – 3-летний Марк и 4-месячный Тимофей.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу после ночных атак России, которые унесли жизни гражданских. Он отметил необходимость укрепления украинской системы ПВО, призвав партнеров предоставить больше средств для защиты от российского террора.
- Российские оккупанты продолжают использовать беспилотники "Шахед" для ударов по мирным городам Украины. Это часто приводит к значительным разрушениям жилых объектов и гражданским жертвам. Самое важное, среди погибших есть дети.
- Соответствующие органы продолжают документы последствия атак на украинские города и села. Украина неоднократно акцентировала на привлечении к ответственности всех причастных к военным преступлениям россиян. Продолжается активная работа над созданием трибунала, что будет судить агрессию Кремля.