Спасли маму и 5-месячного малыша: полиция показала видео первых минут после атаки на Одессу

Ночью оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. Враг ударил по жилым домам Одессы.

В результате атаки на Одессу разрушен ряд гражданских объектов и ранены почти с десяток людей, среди которых – дети.

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Опять пострадали гражданские

Патрульная полиция поделилась видео, на котором зафиксированы первые минуты после "прилетов". Как рассказали в ведомстве, патрульные одними из первых прибыли на места попаданий и начали эвакуировать граждан.

Так, полицейские спасли мужчину, который был заблокирован в одной из квартир. Из-под завалов спасали также и пса. Испуганное животное передали хозяевам.

Кроме того, патрульные домчали в больницу маму с 5-месячным сыном. Они получили повреждения в результате падения стекла.

Спасение одесситов после атаки дронов: видео Патрульной полиции

"Шахеды" атаковали Одессу

В ночь на 23 апреля несколько беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Поврежден двухэтажный жилой дом, торговые объекты и автомобили. Выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.

Ранения получили 9 местных жителей, среди них – четверо детей: мальчик и девочка 5 и 9 месяцев, двое мальчиков 9 и 12 лет. Дети и трое взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Еще двое взрослых отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.

Ночной удар по Украине: что известно