Оккупанты атаковали исторический центр Одессы, в результате чего пострадал собор и другие объекты инфраструктуры. В Организации Объединенных Наций решили прокомментировать это, но без указания, что во всем виновата Россия.

Собственно, в ночь на 23 июля из-за вражеского обстрела Одессы пострадали, в частности, Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом учёных. В то же время Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что повреждения произошли из-за мифических "ударов".

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Так кто же запустил ракеты?

Почему-то в сообщении ООН не указано, что именно россияне нанесли удары по городу. Как известно, ракеты сами не запускаются – и, конечно, было бы хорошо, если бы столь солидная международная структура это понимала.

Одесситы снова очнулись от звуков взрывов. Были нанесены удары по историческому центру, которые повредили дома, собор, а также убили и ранили мирных жителей,

– говорится в заявлении ООН.

Кроме того, там отмечено, что "международное гуманитарное право четкое – гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целью".

История повторяется

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Этот теракт вызвал одну из крупнейших экологических катастроф за последние несколько десятилетий. Под воду ушло немало населенных пунктов. Тысячи людей остались без жилья. Погибли десятки тысяч животных.

Тогда крайне неприятно украинцев удивила реакция международного сообщества. В частности, западные журналисты долго не могли понять, "что произошло" – то есть "кто взорвал плотину". Раздавались даже версии, что якобы "она сама разрушилась".

Однако самый большой маразм продемонстрировали как раз в ООН. В этот день Организация Объединенных Наций отмечала так называемый "День русского языка". Чиновникам международной структуры было просто безразлично на горе украинцев.

Это сообщение было размещено в твитере. Пользователей сети оно очень возмутило. "И все же Россия это делает (бьет по мирным городам – 24 Канал). Скажите это", – в основном писали люди.