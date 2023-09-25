Прекрасный результат: в Воздушных силах показали, как ночью сбивали дроны и ракеты над Одессой

Сегодня ночью Россия коварно ударила по Одесской области. Наши защитники уничтожили 30 из 33 целей.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео, как наши защитники сбивали воздушные цели над Одесской областью.

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Как над Одесской областью сбивали вражеские ракеты

Олещук показал на видео работу подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

На видео боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", которые обеспечили этот результат! Спасибо, воины! Также спасибо за меткость летчикам-истребителям и противовоздушной обороне Военно-Морских Сил!,

– написал Николай Олещук.

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