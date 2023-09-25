Прекрасный результат: в Воздушных силах показали, как ночью сбивали дроны и ракеты над Одессой

25 сентября 2023, 13:59
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Николай Олещук

Сегодня ночью Россия коварно ударила по Одесской области. Наши защитники уничтожили 30 из 33 целей.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео, как наши защитники сбивали воздушные цели над Одесской областью.

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Как над Одесской областью сбивали вражеские ракеты

Олещук показал на видео работу подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

На видео боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", которые обеспечили этот результат! Спасибо, воины! Также спасибо за меткость летчикам-истребителям и противовоздушной обороне Военно-Морских Сил!,
– написал Николай Олещук.

Как в Одесской области работала ПВО: смотрите видео

Главное об обстреле Одесской области

  • Ночью 25 сентября россияне запустили по Украине "Шахедов", 12 "Калибров" и 2 "Оникса". Враг коварно ударил по припортовой инфраструктуре Одесской области.
  • Силы ПВО уничтожили 11 "Калибров" и 19 "Шахедов". К сожалению, 2 ракеты "Оникс" попали в зернохранилище с тысячами тонн зерна – 2 работника склада погибли.
  • Оккупанты также попали в известный Морской вокзал в Одессе и гостиницу "Кемпински" – там несколько часов продолжался сильный пожар.
  • Кроме этого, россияне повредили газовую станцию – около 2 тысяч абонентов в пригороде Одессы остались без газа, продолжаются ремонтные работы. Также были проблемы с водой, однако это удалось исправить.

 

Автор: Анастасія Кушпіт