Россия ударила "Искандером" по порту в Одессе: ранения получили иностранные моряки

Днем 3 июля Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы. К сожалению, известно о пострадавших и погибших.

Одесса была атакована баллистикой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

Смотрите также Стены содрогались, было страшно, – одесситки рассказали, как пережили ночную атаку по городу

В результате удара ранены иностранцы

Днем 3 июля от российского удара пострадала инфраструктура Одесского морского порта. Ракета типа "Искандер" попала в район одного из причалов во время выгрузки металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В результате атаки, к сожалению, погибли двое работников. Еще шесть человек ранены. Среди пострадавших есть сотрудники портового оператора, водитель и двое граждан Сирии – члены экипажа гражданского судна.

По словам Кулебы, повреждены, в частности портальные краны, склады и техника. На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Этот обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизни мирных граждан,

– говорится в сообщении.

Алексей Кулеба призвал к жесткой международной реакции, подчеркнув, что мир не должен игнорировать циничные атаки России.

Ранее сообщалось, что в Одессе примерно в 12:51 прогремел мощный взрыв вскоре после объявления воздушной тревоги. В регионе была угроза применения баллистического вооружения.