Россия нанесла ракетные удары по Одессе: жуткие фото последствий атаки

Вечером 31 января российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В городе прогремела серия мощных взрывов. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал. Председатель ОВА Олег Кипер обнародовал фото последствий атаки на Одессу.

Обратите внимание Атака по центру Одессы: известно о двух пострадавших

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Атака на Одессу 31 января

Российские террористы нанесли удары по историческому центру города. По состоянию на 21:30 известно, что в результате вражеской атаки по центру Одессы пострадали 2 женщины.

Обе госпитализированы в состоянии средней степени тяжести,

– заявил Олег Кипер.

Также добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Чиновник призвал местных жителей не пренебрегать правилами безопасности и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие.

Последствия атаки России на Одессу / Фото из телеграма Кипера

Кстати, городской голова сообщил, что в результате вражеского обстрела есть много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находится под усиленной защитой.

Также Геннадий Труханов отметил, что троллейбусы 7 и 9 временно курсируют до железнодорожного вокзала.

Вследствие российской атаки много повреждений и разрушений / Фото из телеграма Труханова

Владимир Зеленский отреагировал на очередную террористическую атаку России. Президент отметил, что предварительно, оккупанты нанесли удары баллистикой. Под прицелом агрессора – обычная гражданская застройка.