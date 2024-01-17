Горели квартиры и авто, есть раненые: какие последствия атаки "Шахедами" на Одессу
Источник:Силы обороны Юга
В ночь на 17 января россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Одиннадцать "Шахедов" удалось сбить. Однако есть значительные повреждения вследствие падения обломков.
На Юге более 3 часов работали подразделения ПВО. Основные усилия агрессор сконцентрировал на удары по Одессе. К сожалению, ранены.
К теме Россияне повредили гражданскую жилищную инфраструктуру Одессы, есть возгорание
Пострадали дома, магазины и автомобили
В Силах обороны рассказали, что вражеские дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.
В Одесской области 11 дронов сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы,
– отметили военные.
Последствия атаки "Шахедами": смотрите видео
На нескольких локациях произошло возгорание, – горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.
Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь,
– рассказали в Силах обороны.
Последствия российской атаки на Одессу / Фото Сил обороны Юга
В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома на общей площади 50 квадратных метров.
Горели дома, газовая труба, автомобили / Фото ГСЧС
130 человек были эвакуированы. На месте развернули мобильный пункт обогрева. Местным жителям оказывали помощь психологи.
Частично разрушен фасад дома на площади в 100 квадратных метров. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля,
– отметили в ГСЧС.
Обратим внимание, что обнародованные кадры с места ужасают. На улице образовалась огромная воронка.
Последствия ночной атаки / Фото Суспильного
Что известно о пострадавших
- Начальник Одесской ОВА сообщил, что количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех.
- Среди пострадавших 62-летний мужчина. У него осколочные ранения.
- Также получили ранения женщина 1955 года рождения и девушка 1995 года. Медики уже оказывают необходимую помощь.
- Из поврежденного дома были эвакуированы 130 гражданских.