Самая страшная трагедия для Одессы: установлены все 12 человек погибших

В ночь на 2 марта российские военные атаковали Одессу дронами-камикадзе. Враг попал "Шахедом" в многоэтажку. В результате этого погибли 12 человек, их личности уже установлены.

Как отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов, это самая страшная трагедия для города. Он добавил, что уже установили всех 12 человек погибших в результате атаки "Шахедом".

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В Одессе будут прощаться с жертвами атаки

5 марта в последний путь проведут маленького Марка и его отца. Известно, что их похоронят в селе Первомайское в Одесской области. Мать Марка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также во вторник похоронят Михаила Войтова на Западном кладбище.

С маленьким Тимофеем и его мамой будут прощаться 6 марта.

В тот же день возле дома попрощаются с врачом Анной Чебан.

7 марта похоронят Ольгу Щербину. Сейчас ожидают приезда ее родственников из-за рубежа.

Семья Кравец – родители и трое детей – будут похоронены в Березовском районе. Сиротой остался ребенок супругов, который на момент прилета находился у бабушки.

Приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Все расходы и организационные вопросы, связанные с погребением жертв российской атаки, муниципалитет взял на себя. Также окажем материальную помощь пострадавшим, которые находятся в больнице,

– сказал Геннадий Труханов.

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