Самая страшная трагедия для Одессы: установлены все 12 человек погибших
Источник:Одесса. Официально
В ночь на 2 марта российские военные атаковали Одессу дронами-камикадзе. Враг попал "Шахедом" в многоэтажку. В результате этого погибли 12 человек, их личности уже установлены.
Как отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов, это самая страшная трагедия для города. Он добавил, что уже установили всех 12 человек погибших в результате атаки "Шахедом".
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В Одессе будут прощаться с жертвами атаки
5 марта в последний путь проведут маленького Марка и его отца. Известно, что их похоронят в селе Первомайское в Одесской области. Мать Марка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также во вторник похоронят Михаила Войтова на Западном кладбище.
С маленьким Тимофеем и его мамой будут прощаться 6 марта.
В тот же день возле дома попрощаются с врачом Анной Чебан.
7 марта похоронят Ольгу Щербину. Сейчас ожидают приезда ее родственников из-за рубежа.
Семья Кравец – родители и трое детей – будут похоронены в Березовском районе. Сиротой остался ребенок супругов, который на момент прилета находился у бабушки.
Приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Все расходы и организационные вопросы, связанные с погребением жертв российской атаки, муниципалитет взял на себя. Также окажем материальную помощь пострадавшим, которые находятся в больнице,
– сказал Геннадий Труханов.
Россияне атаковали многоэтажку "Шахедом": кратко о главном
- Российские военные атаковали Одессу "Шахедами" в ночь на 2 марта. Один из дронов-камикадзе попал в многоквартирный дом, в результате чего обвалился целый подъезд.
- Вечером 3 марта завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания. Во время нее были обнаружены тела 12 человек, среди которых пятеро – дети.
- Известно также, что в результате удара "Шахеда" ранены 8 человек. Трое из них попали в больницу. Речь идет о двух женщинах и одном мужчине.
- Женщины находятся в отделении интенсивной терапии с диагнозом "политравма". Их состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Мужчина попал в травматологию, его состояние среднее.
- К дому, в который попал "Шахед", жители продолжают приносить мягкие игрушки и цветы. Также 3 марта в Одессе и Одесской области объявляли траур.