Представитель России отказался брать слово на Совбезе ООН по ракетной атаке Одессы
Источник:Сергей Кислица
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица рассказал детали Совбеза организации по обстрелам Одессы 23 июля. Он подчеркнул, что российский представитель Небензя отказался брать слово на этом заседании.
Кислица подчеркнул, что страна-агрессорка вела себя на этом заседании трусливо. Он также призвал страны-члены Совбеза ООН дать достойный ответ на ракетный террор российской армии.
Интересно Россияне на дом: Зеленский заявил о подготовке к деоккупации Крыма
Кислица раскритиковал позицию России на Совбезе ООН
В заявлении Кислица подчеркнул, что Россия недавно усилила ракетный террор против Одессы. Так, страна-агрессорка наносит почти ежедневные удары по городу и портовой инфраструктуре.
Россия трусливо решила не говорить на заседании Совбеза ООН о нападении на Одессу, созванного Украиной, но все же я был вынужден признать молчаливое остаточное присутствие режима Путина в кресле СССР,
– сказал он.
Он отметил, что 23 июля 2023 по городу выпустили 19 ракет разного типа. В том числе оккупанты применили тогда и противокорабельные ракеты Х-22.
"Повторяем, что применение противокорабельных ракет против наземных целей фактически превращает их в низкоточное оружие неизбирательного действия", – подчеркнул Кислица.
Постпред Украины в ООН также подчеркнул, что агрессивные действия России заслуживают "сильного ответа". По его словам, есть основания полагать, что Россия готовит подобные инциденты, чтобы обвинить Украину и помешать судам других стран входить в украинские воды Черного и использовать украинские порты.
Что известно о ракетных обстрелах Одессы
- Российская армия начала обстрел Одессы после полуночи 23 июля. Это был самый масштабный обстрел города с начала войны, где оккупанты применили 5 видов своих ракет.
- В Минобороны отметили, что оккупанты для атаки города использовали ракеты Х-22. По словам представителей министерства, россияне знали, что избивают по городу неточное оружие.
- Оккупанты также попали в исторический центр города и разрушили Спасо-Преображенский собор города. Через несколько дней комиссия ЮНЕСКО приехала оценить ущерб и зафиксировать разрушение в городе.