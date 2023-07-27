Представитель России отказался брать слово на Совбезе ООН по ракетной атаке Одессы

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица рассказал детали Совбеза организации по обстрелам Одессы 23 июля. Он подчеркнул, что российский представитель Небензя отказался брать слово на этом заседании.

Кислица подчеркнул, что страна-агрессорка вела себя на этом заседании трусливо. Он также призвал страны-члены Совбеза ООН дать достойный ответ на ракетный террор российской армии.

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Кислица раскритиковал позицию России на Совбезе ООН

В заявлении Кислица подчеркнул, что Россия недавно усилила ракетный террор против Одессы. Так, страна-агрессорка наносит почти ежедневные удары по городу и портовой инфраструктуре.

Россия трусливо решила не говорить на заседании Совбеза ООН о нападении на Одессу, созванного Украиной, но все же я был вынужден признать молчаливое остаточное присутствие режима Путина в кресле СССР,

– сказал он.

Он отметил, что 23 июля 2023 по городу выпустили 19 ракет разного типа. В том числе оккупанты применили тогда и противокорабельные ракеты Х-22.

"Повторяем, что применение противокорабельных ракет против наземных целей фактически превращает их в низкоточное оружие неизбирательного действия", – подчеркнул Кислица.

Постпред Украины в ООН также подчеркнул, что агрессивные действия России заслуживают "сильного ответа". По его словам, есть основания полагать, что Россия готовит подобные инциденты, чтобы обвинить Украину и помешать судам других стран входить в украинские воды Черного и использовать украинские порты.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы