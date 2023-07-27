Кислиця наголосив, що країна-агресорка поводилася на цьому засідання боягузливо. Він також закликав країн-членів Радбезу ООН дати гідну відповідь на ракетний терор російської армії.

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Кислиця розкритикував позицію Росії на Радбезі ООН

У заяві Кислиця наголосив, що Росія віднедавна посилила ракетний терор проти Одеси. Так, країна-агресорка завдає майже щоденні удари по місту та портовій інфраструктурі.

Росія боягузливо вирішила не говорити на засіданні Радбезу ООН щодо нападу на Одесу, скликаного Україною, та все ж я був змушений визнати мовчазну залишкову присутність режиму Путіна в кріслі СРСР,

– сказав він.

Він зазначив, що 23 липня 2023 року по місту випустили 19 ракет різного типу. В тому числі окупанти застосували тоді й протикорабельні ракети Х-22.

"Повторюємо, що застосування протикорабельних ракет проти наземних цілей фактично перетворює їх на низькоточну зброю невибіркової дії", – наголосив Кислиця.

Постпред України в ООН також наголосив, що агресивні дії Росії заслуговують на "сильну відповідь". За його словами, є підстави вважати, що Росія готує подібні інциденти, щоб звинуватити Україну та перешкодити суднам інших країн заходити в українські води Чорного та використовувати українські порти.

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