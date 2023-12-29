Едва не прибило потолком: во время обстрела Одессы произошел инцидент со священнослужителем

Российские захватчики 29 декабря нанесли массированный удар по Украине, в результате чего пострадал и город Одесса. Там во время вражеских обстрелов произошел инцидент в одном из местных храмов.

Так, священнослужителя чуть не прибил кусок потолка, упавшего из храма от взрывной волны. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Священнослужителя чуть не убило во время массированной атаки по Одессе

В сети распространяют видео, на котором видно, как священнослужитель в одном из храмов Одессы совершал службу, когда по всей стране объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела российскими ракетами. Далее вблизи храма раздается мощный взрыв, оставивший за собой яркую вспышку.

На кадрах можно увидеть, что через несколько секунд с потолка храма падает кусок штукатурки или фрески возле места, где стоял священник. Чудом мужчина смог остаться невредимым в этом инциденте.

В Одессе священника чуть не прибил потолок: смотрите видео

Сам священник подошел к иконе, где стоял рядом с кадилом, и долгое время не мог понять, что с ним произошло. Стоит отметить, что кусок потолка упал вблизи новогодней елки, которую почему-то еще не успели украсить.

Пока неизвестно, что именно это был за храм в Одессе. Кроме того, также не сообщается, почему священнослужитель решил провести службу, когда Одесса находилась под массированным российским обстрелом.

Россияне массированно атаковали Одессу