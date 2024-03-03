Врачи боролись за жизнь одесситки около 9 дней. Однако травмы, которые женщина получила в результате атаки Одессы 23 февраля, оказались несовместимыми с жизнью.

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В Одессе погибла женщина, которая пострадала еще 23 февраля

Олег Кипер рассказал, что женщина умерла в больнице 3 марта 2024 года. По словам главы ОВА весь период пребывания в медицинском учреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым, то есть критическим.

Она находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля. Врачи делали все возможное и невозможное...

– написал он.

По словам Кипера, одесситке был 61 год. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины.

24 Канал также соболезнует семье и знакомым погибшей одесситки.

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