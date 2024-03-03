Врачи боролись за жизнь одесситки около 9 дней. Однако травмы, которые женщина получила в результате атаки Одессы 23 февраля, оказались несовместимыми с жизнью.
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В Одессе погибла женщина, которая пострадала еще 23 февраля
Олег Кипер рассказал, что женщина умерла в больнице 3 марта 2024 года. По словам главы ОВА весь период пребывания в медицинском учреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым, то есть критическим.
Она находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля. Врачи делали все возможное и невозможное...
– написал он.
По словам Кипера, одесситке был 61 год. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Россияне 23 февраля атаковали Одессу "Шахедами"
- Россия еще вечером 23 февраля 2024 года начала атаку на Украину, используя беспилотники-камикадзе "Шахед". Целью этой атаки, которая состоялась накануне годовщины полномасштабного вторжения, стал город Одесса.
- В Одессе в результате падения одного из сбитых беспилотников пострадал жилой квартал. Инцидент привел к разрушениям и пожару в одном из одесских дворов.
- Военные сообщили, что пожар удалось быстро потушить, однако враг прицельно обстрелял и уничтожил квартиру, в которой трагически погиб владелец. К счастью, спасатели смогли спасти жену хозяина из-под завалов. Кроме того, во время инцидента ранения получили двое жителей соседней квартиры.
- В ГСЧС сообщили, что на месте событий пожар на 50 метрах квадратных ликвидировали. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что 72-летняя женщина провела под завалами почти два часа.
- В результате этой циничной атаки россиян по Одессе получили ранения три человека. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что состояние раненых было тяжелое. У пострадавших были ожоги различной степени тяжести, а также переломы костей и конечностей. Всем им оперативно оказывали помощь работники одного из местных медицинских учреждений.