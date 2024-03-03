Лікарі боролися за життя одеситки близько 9 днів. Однак травми, яких жінка зазнала внаслідок атаки Одеси 23 лютого, виявилися несумісними з життям.
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В Одесі загинула жінка, яка постраждала ще 23 лютого
Олег Кіпер розповів, що жінка померла у лікарні 3 березня 2024 року. За словами очільника ОВА весь період перебування у медичному закладі стан пораненої залишався вкрай важким, тобто критичним.
Вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе…
– написав він.
За словами Кіпера, одеситці був 61 рік. Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої жінки.
Росіяни 23 лютого атакували Одесу "Шахедами"
- Росія ще ввечері 23 лютого 2024 року розпочала атаку на Україну, використовуючи безпілотники-камікадзе "Шахед". Ціллю цієї атаки, яка відбулася напередодні річниці повномасштабного вторгнення, стало місто Одеса.
- В Одесі внаслідок падіння одного зі збитих безпілотників постраждав житловий квартал. Інцидент призвів до руйнувань та пожежі в одному з одеських дворів.
- Військові повідомили, що пожежу вдалося швидко загасити, проте ворог прицільно обстріляв і знищив квартиру, в якій трагічно загинув власник. На щастя, рятувальники змогли врятувати дружину господаря з-під завалів. Крім того, під час інциденту поранення отримали двоє жителів сусідньої квартири.
- У ДСНС повідомили, що на місці подій пожежу на 50 метрах квадратних ліквідували. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що 72-річна жінка провела під завалами майже дві години.
- Унаслідок цієї цинічної атаки росіян по Одесі зазнали поранень троє людей. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що стан поранених був важкий. У постраждалих були опіки різного ступеня важкості, а також переломи кісток та кінцівок. Усім їм оперативно надавали допомогу працівники одного з місцевих медичних закладів.