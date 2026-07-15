Удары дронов по Сибири создали новую проблему для Путина, – The Telegraph

Новейшие технологические решения позволяют переносить боевые действия в самые отдаленные регионы России. Это создает беспрецедентные вызовы для оборонной инфраструктуры, которая ранее считалась абсолютно недосягаемой.

Успешная атака на Омский нефтеперерабатывающий завод в Сибири продемонстрировала новые возможности украинских беспилотников, которые преодолели более 2400 километров. Как сообщает издание The Telegraph, этот удар стал самым дальнобойным ударом ВСУ за все время полномасштабной войны.

Почему Сибирь оказалась под угрозой?

Этот полет длился более 12 часов. Для сравнения: такое расстояние эквивалентно трем перелетам через всю Великобританию. Атака наглядно продемонстрировала Кремлю, что объекты, которые ранее считались абсолютно безопасными из-за своей значительной удаленности от линии фронта, теперь находятся под прицелом.

Журналисты отмечают, что отныне Украина способна наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и другой критической инфраструктуре по всей Сибири. В зоне поражения также могут оказаться многочисленные военные базы и крупнейший в России терминал сжиженного природного газа.

В результате российский диктатор Владимир Путин вынужден искать способы защитить или скрыть сотни новых потенциальных целей. По мнению издания, это создает давление на и без того ограниченные ресурсы российской ПВО и истощает логистические цепочки снабжения.

Как выяснили журналисты, Омский НПЗ вообще не имел собственной системы ПВО. Дело в том, что территория России большая. Поэтому агрессор не в состоянии обеспечить зенитными ракетами или мобильными огневыми группами каждый объект критической инфраструктуры. А большинство имеющихся средств оккупанты сосредоточили в других местах.

Это довольно показательный пример нынешней системы ПВО России. Похоже, они уделяют огромное внимание Москве и, возможно, Санкт-Петербургу. Но если эти украинские беспилотники смогут прорваться через первую линию обороны, то за ней практически ничто не сможет их остановить,

– заявил эксперт Кайл Глен.

Дополнительной проблемой для россиян является то, что московская система ПВО исторически разрабатывалась для противодействия истребителям НАТО и баллистическим ракетам. Она оказалась малоэффективной против медленных роев БПЛА, летящих на сверхнизких высотах и отличающихся радиолокационной сигнатурой.

Каковы технические характеристики украинских дронов?

Отмечается, что компания Fire Point производит около 200 беспилотников в день. Цена за штуку – примерно 50 000 долларов, а максимальная дальность действия дронов FP-1 – 2100 миль. И это далеко не предел. Эксперт по ракетному вооружению Фабиан Хоффманн убежден, что разработчики могут без особых препятствий увеличить дальность полета этих БПЛА до 4000 километров и даже больше.

Издание считает, что в ближайшее время для ВСУ станут доступными крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа на арктическом полуострове Ямал и ключевые насосные станции, транспортирующие дефицитную нефть по всей стране.

Реагируя на угрозу, Путин пообещал построить больше систем ПВО, а впоследствии даже призвал бизнес создавать НПЗ меньшего размера.

Это хорошо для долгосрочной цели. Но это не решает непосредственную проблему. Кроме того, увеличение количества строящихся систем ПВО требует больше средств, больше компонентов, больше промышленных мощностей – и каждая построенная батарея С-500 – это еще одна вещь, которую вы не строите на фронте,

– пояснил научный сотрудник Королевского института объединенных служб Томас Уитингтон.

Стоит добавить, что российский диктатор уже открыто признал проблемы с бензином в стране, подтвердив, что причиной топливного кризиса стали именно регулярные удары украинских беспилотников.

Что известно о последствиях атаки на Омский НПЗ?

Поражение этого одного из крупнейших предприятий стало болезненным ударом для Кремля. Военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что украинские дроны летели абсолютно беспрепятственно, ведь враг не ожидал удара на таком расстоянии и развернул ПВО лишь точечно.

Как сообщалось ранее, Омский НПЗ подвергся атаке модернизированного украинского беспилотника FP-1. Этот аппарат получил новое трапециевидное крыло, что позволило существенно уменьшить аэродинамическое сопротивление и увеличить дальность полета до впечатляющих 3400 километров. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту операцию важным результатом ВСУ, нанесшим ощутимый ущерб российской нефтяной экономике.

Этот успешный налет вызвал настоящую панику в российском тылу. Из-за угрозы появления новых беспилотников впервые в истории воздушная тревога и режим опасности были объявлены в соседней Новосибирской области, расположенной почти в 4 тысячах километров от границы с Украиной.