Россия совершила атаку на отделение "Новой почты" в Запорожье: погиб 50-летний сотрудник

Российские оккупанты в очередной раз совершили военное преступление. Враг нанес удар с помощью FPV-дрона по отделению "Новой почты" в Запорожье.

Об этом сообщила "Новая почта".

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Что известно о российской атаке?

Вечером 3 июля оккупанты провели атаку на Запорожье беспилотниками. В результате вражеских ударов были разрушены 7 отделений "Новой почты".

На место попадания сразу прибыли спасатели, правоохранители и медики. К сожалению, в результате атаки россиян погиб 50-летний сотрудник компании – Валерий Гафикин, который работал водителем.

Мы находимся на постоянной связи с семьей погибшего и оказываем всю необходимую помощь и поддержку. Компания также возьмет на себя организацию похорон коллеги,

– отметили в НП.

В компании сообщили, что, несмотря на циничный удар оккупантов, задержек с доставкой не предвидится, а все отправления клиентов уцелели.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Гафикина. Светлая память!

Когда еще враг совершил атаку на инфраструктуру "Новой почты"?

В ночь на понедельник, 15 июня, российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину. В частности, ракетный обстрел уничтожил крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве.

На территории объекта возник пожар, который оперативно локализовали. Сейчас там работают спасатели и правоохранители, продолжается оценка повреждений. По предварительным данным, уничтожена часть здания и грузов, а также сортировочное оборудование.

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк рассказал, что враг совершил атаку тремя баллистическими ракетами, в результате чего были разрушены два корпуса. Помимо материального ущерба, пострадали около 10 000 посылок в контейнерах.